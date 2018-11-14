عمرو عبد الحميد ناعيًا ساطع النعماني: كان محبًا لمصر

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد إن العقيد ساطع النعماني انضم لقائمة شهداء مصر الأبرار، والعقيد أصيب إصابة بالغة في وجه بميدان النهضة بعد الخطاب الشهير للمعزول محمد مرسي في يونيو 2013، وفقد بصره، ولكن لم يفقد بصيرته أو وطنيته.



وأضاف، في برنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، أن العقيد ساطع توفي في لندن قبل أيام من عودته لمصر، وعندما عاد لمصر قبل أرض المطار، حبًا في وطنه، ورحلة علاجه استمرت حوالي 410 يومًا.



وتابع: "فوجئت بوفاة العقيد ساطع النعماني، وكان رجلًا محبًا لمصر، ونعزي نفسنا كلنا في وفاة ذلك البطل".

