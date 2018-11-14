ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب الراجحي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:08 م
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب الراجحي
طباعة
الفجر السعودي
 
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، إلى والد وذوي شهيد الواجب وكيل الرقيب محمد بن احمد علي الراجحي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه .

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن .

من جانبه ، عبر والد وذوو الشهيد ” الراجحي ” عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
المزيد عن: وكيل الرقيب الراجحي نائب أمير جازان ذوي الشهيد تعازي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
3
x
15:00
0
مستقبل قابس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 11:00:05 PM