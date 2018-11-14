سفن حربية إيرانية تتوجه إلى إيطاليا

أعلنت إيران أن سفنا حربية إيرانية سوف تتجه قريبا إلى الموانئ الإيطالية لتعزيز التعاون مع البحرية الإيطالية.

وذكرت وكالة "فارس" أن قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي أعلن عن إيفاد سفن حربية إلى إيطاليا قريبا لتعزيز العلاقات مع البحرية الإيطالية.





وقال خانزادي، لدى لقائه مساعد قائد البحرية الإيطالية على هامش اجتماع قادة القوة البحرية للبلدان المطلة على المحيط الهندي، إن مجموعة من السفن الحربية الإيرانية ستتوجه قريبا من الموانئ الإيرانية إلى الموانئ الإيطالية لتوطيد العلاقات بين بحريتي البلدين.





وأضاف أن هذا يهدف إلى التعاون البحري والأكاديمي بين إيران وإيطاليا، واستخدام بحريتي الجيشين الإيراني والإيطالي لجميع الطاقات البحرية في جميع مجالات التعاون والذي يمكن تحقيقه عبر إيفاد طلبة وضباط كلا الجانبين إلى البلد الآخر.