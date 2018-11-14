ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سفن حربية إيرانية تتوجه إلى إيطاليا

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 09:54 م
سفن حربية إيرانية تتوجه إلى إيطاليا
طباعة
وكالات
 

أعلنت إيران أن سفنا حربية إيرانية سوف تتجه قريبا إلى الموانئ الإيطالية لتعزيز التعاون مع البحرية الإيطالية.


وذكرت وكالة "فارس" أن قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي أعلن عن إيفاد سفن حربية إلى إيطاليا قريبا لتعزيز العلاقات مع البحرية الإيطالية.


وقال خانزادي، لدى لقائه مساعد قائد البحرية الإيطالية على هامش اجتماع قادة القوة البحرية للبلدان المطلة على المحيط الهندي، إن مجموعة من السفن الحربية الإيرانية ستتوجه قريبا من الموانئ الإيرانية إلى الموانئ الإيطالية لتوطيد العلاقات بين بحريتي البلدين.


وأضاف أن هذا يهدف إلى التعاون البحري والأكاديمي بين إيران وإيطاليا، واستخدام بحريتي الجيشين الإيراني والإيطالي لجميع الطاقات البحرية في جميع مجالات التعاون والذي يمكن تحقيقه عبر إيفاد طلبة وضباط كلا الجانبين إلى البلد الآخر.

المزيد عن: سفن حربية إيرانية تتوجه إيطاليا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
3
x
15:00
0
مستقبل قابس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 11:00:05 PM