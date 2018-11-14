اتحاد الكتاب العرب بباريس يمنح الدكتوراه الفخرية لـ سعيد عبد العزيز

منح اتحاد الكتاب والمثقفين العرب في باريس الدكتور سعيد عبد العزيز، مستشار العلاقات الدولية بالهيئة القومية لحقوق الإنسان وأبرز النماذج المغتربة في إيطاليا، الدكتوراه الفخرية عن الإعلام الإنساني.





وأكد سعيد، في تصريحات صحفية، أنه لم يكن طامعاً أو ساعياً لهذا اللقب الثقيل لما يحمله من مهام جديدة بعد الحصول عليها، موجهًا الشكر للدكتور محمد حسن كامل رئيس اتحاد الكتاب والمثقفين العرب في باريس والدكتورة منال أيوب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زهرة التحرير.



