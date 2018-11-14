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تكريم اسم الراحل يوسف شاهين في فرنسا

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:53 م
تكريم اسم الراحل يوسف شاهين في فرنسا
يوسف شاهين
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الفجر الفني
 
يحتفل السينماتك الفرنسي بذكرى يوسف شاهين، بمناسبة مرور عشرة أعوام على رحيله، وذلك بالعاصمة الفرنسية "باريس".

ويتضمن المعرض مجموعة من مقتنيات شاهين وأرشيفه الخاص وأهم مخطوطاته التي كتبها بخط يده وديكوباج أفلامه، وآلاته الموسيقية التي كان يعزف عليها مثل البيانو والأكورديون.

الاحتفالية تغوص في قلب رحلة يوسف شاهين وعالمه الخاص المليء بحب الحياة والثورة والغضب وحب بلاده في الوقت نفسه، وعوامل تكوين وعيه ومدنه التي أحبها سواء الإسكندرية أو القاهرة أو باريس أو نيويورك ولندن وهي المدن التي ظهرت في أفلامه.
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