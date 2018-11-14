تكريم اسم الراحل يوسف شاهين في فرنسا

يحتفل السينماتك الفرنسي بذكرى يوسف شاهين، بمناسبة مرور عشرة أعوام على رحيله، وذلك بالعاصمة الفرنسية "باريس".





ويتضمن المعرض مجموعة من مقتنيات شاهين وأرشيفه الخاص وأهم مخطوطاته التي كتبها بخط يده وديكوباج أفلامه، وآلاته الموسيقية التي كان يعزف عليها مثل البيانو والأكورديون.



