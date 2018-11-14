"توفيق": دخول القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال يعطي ميزة مضافة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشراكة مع القطاع الخاص على كافة المستويات أمر ضروري، ليس بالأسهم فقط، وإنما هناك نماذج حيوية أكثر مثل المشاركة بالإدارة مقابل جزء من الأرباح.



وأضاف "توفيق"، لمراسل "أنا الوطن" على هامش مؤتمر نحو شراكة فعالة بين قطاعي الأعمال العام والخاص، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن هناك بعض الصناعات لها علاقة بالسوق العالم، والتكنولوجيا الغير متوفرة، ودخول القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام يعطي ميزة مضافة.

