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برلماني عن وفاة ساطع النعماني: ضحى بنور عينيه في سبيل الدفاع عن الوطن

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:28 م
برلماني عن وفاة ساطع النعماني: ضحى بنور عينيه في سبيل الدفاع عن الوطن
أرشيفية
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عبداللطيف هيبة
 
نعى النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، أسرة الشهيد البطل العقيد ساطع النعمانى، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق، فى لندن، فجر اليوم، قبل عودته إلى القاهرة عقب جراحة أجراها فى لندن، والذي كان ضحية جماعة الإخوان الإرهابية فى اشتباكات ميدان النهضة، داعيًا الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته.

وقدم "أبو خضرة" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، التحية لكل شهداء الوطن ومن بينهم الشهيد البطل العقيد النعمانى والذى ضحى بنور عينيه فى سبيل الدفاع عن الوطن من الإرهابيين الذين يستهدفون تدمير البلاد، مؤكدًا أن رجال الشرطة الأوفياء يضحون بأرواحهم فداءًا للشعب المصري.

وكان أصيب العقيد ساطع النعمانى نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق، برصاص من جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة بين السرايات بالجيزة وفقد بصره أثناء تصديه لشغبهم فى تلك الأحداث.

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