مساعد وزير الداخلية الأسبق ناعيًا "النعماني": حصل على درجة متميزة من الشهادة

نعى اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الراحل العميد ساطع النعماني، قائلا إن الراحل تحمل مآساة كبيرة هو وأسرته بسبب إصابته.





وذكر "البسيوني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أن أول لقاء بينه وبين الراحل كانت عندما زاره في منزله بعد زيارته، ووجد الراحل لديه بشاشة غي طبيعية وروح معنوية عالية، لافتًا إلى أن إصابته كانت بمثابة التكريم بالنسبة إليه.



