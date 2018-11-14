كيف يُصبح ترتيب الدوري المصري حال احتساب أهداف "الأجانب" فقط؟.. (الزمالك التاسع والأهلي الأخير)





استفادت الأندية المصرية بشكل جيد من اللاعبين الأجانب في الدوري المصري بالموسم الحالي (2018-2019)، حيث شهدت الجولات الماضية من المسابقة المحلية تألق عدد من المحترفين الذين استطاعوا بفضل أهدافهم الحاسمة قيادة أنديتهم لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط.





وشهدت الجولات الماضية من الدوري المصري مشاركة 64 لاعبًا أجنبيًا مع جميع الأندية، وسجلوا 77 هدفًا من أصل 258 هدف شهدتها المسابقة المحلية حتي الآن (منها هدف عكسي وحيد)، وكان ناديي بتروجيت وبيراميدز الأكثر استفادة من المحترفين الأجانب، والذين ساهموا في 14 هدفًا في كل فريق.





هل تخيلت كيف يصبح ترتيب الدوري المصري حال احتساب أهداف "الأجانب" فقط؟ أين سيكون مركز الزمالك "المتصدر" أو الأهلي "حامل اللقب" في حالة احتساب النقاط بناءًا على أهداف المحترفين فقط دون احتساب أهداف المصريين؟ بالتأكيد شكل جدول ترتيب الدوري سيختلف تمامًا وسينقلب رأسًا على عقب.









- الترتيب الحالي للدوري المصري الممتاز:





الزمالك (26) – الاهرام (22) – سموحة (20) – المقاصة (20) – الانتاج الحربي (19) – النجوم (16) – طلائع الجيش (16) – الجونة (16) – الداخلية (16) – وادي دجلة (15) – الاتحاد السكندري (15) - إنبي (14) – المقاولون (14) – الاسماعيلي (13) – المصري (12) – حرس الحدود (12) – الأهلي (11) – بتروجيت (11).





- ترتيب الدوري المصري حال احتساب أهداف "الأجانب" فقط:-





1- بتروجت:

سيكون فريق بتروجيت صاحب الصدارة برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، حيث سجل لاعبوه الأجانب 10 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف من أجانب المنافسين، وحال احتساب هذه الأهداف فقط، سيكون حقق 6 انتصارات و6 تعادلات، وهزيمة وحيدة.





2- المقاصة:

سيحتل فريق مصر المقاصة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 13 مباراة، حيث سجل لاعبوه الأجانب 9 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف من أجانب المنافسين، وحال احتساب هذه الأهداف فقط، سيكون الفريق قد حقق 6 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم.





3- بيراميدز:

سيأتي بيراميدز في المرتبة الثالثة برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، حيث سجل لاعبوه الأجانب 8 أهداف واستقبلت شباكه هدفين من أجانب المنافسين وحال احتساب هذه الأهداف فقط، سيكون قد حقق 6 انتصارات و3 تعادلات، وهزيمتين.





4- الاتحاد السكندري:

سيحتل فريق الاتحاد المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 14 مباراة، حيث سجل المحترفين الأجانب في صفوف زعيم الثغر 7 أهداف واستقبل 5 أهداف بأقدام أجانب المنافسين، وعند احتساب تلك الاهداف فقط، سيكون حقق 5 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم.





5- الاسماعيلي:

سيتواجد فريق الاسماعيلي في المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 12 مباراة، حيث سجل لاعبوه الأجانب 8 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف من أجانب المنافسين وحال احتساب هذه الأهداف فقط، سيكون فريق الدراويش قد حقق 5 انتصارات و 4 تعادلات، و3 هزائم.





6- سموحة:

فريق سموحة سوف يتواجد في المركز السادس برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، حيث سجل لاعبوه الأجانب 4 أهداف واستقبلت شباكه هدفين من اجانب المنافسين، وحال احتساب النقاط وفقًا لهذه الأهداف، سيكون حقق الفريق 3 انتصارات و 9 تعادلات و هزيمة وحيدة.





7- الانتاج الحربي:

سيتواجد الإنتاج الحربي في المركز السابع برصيد 18 نقطة من 14 مباراة، حيث سجل المحترفين الأجانب ضمن صفوفه 4 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف بأقدام أجانب المنافسين، وحال احتساب النقاط وفقًا لهذه الأهداف فقط، سيكون حقق 4 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم.





8- حرس الحدود:

المركز الثامن سيكون من نصيب فريق حرس الحدود برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث سجل لاعبوه الأجانب 3 أهداف واستقبلت شباكه6 أهداف وحال احتساب هذه الأهداف فقط، سيكون حقق الفريق 3 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.





9- الزمالك:

فريق الزمالك "متصدر" جدول ترتيب الدوري حاليًا برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، ولكن حال احتساب أهداف الأجانب فقط، سيحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة، حيث سجل المحترفين الأجانب 3 أهداف للفارس الأبيض، واستقبلت شباكه 3 أهداف أيضًا من أجانب المنافسين، وحال احتسابها فقط، سوف يحقق 3 انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين.





10- إنبي:

حال تطبيق احتساب أهداف الأجانب فقط في الدوري الممتاز سيحتل فريق انبي المركز العاشر برصيد 15 نقطة من 12 مباراة، حيث سجل اللاعبون الأجانب للفريق البترولي 4 اهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف من أجانب المنافسين، وفي هذه الحالة سيكون الفريق حقق 3 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم.





11- وادي دجلة:

خاض وادي دجلة 14 مباراة وسجل لاعبوه الأجانب 6 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف بأقدام أجانب المنافسين، وحال احتساب النقاط وفقًا لأهداف "الأجانب" فقط، سيكون الفريق حقق 3 انتصارات و6 تعادلات و5 هزائم، وسيحتل المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.





12- طلائع الجيش:

سيتواجد فريق طلائع الجيش في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة من 13 مباراة، حيث سجل لاعبوه الأجانب هدفين فقط، واستقبلت شباكه 5 أهداف، وحال احتساب هذه الأهداف فقط، سيكون الفريق العسكري قد حقق انتصارين و8 تعادلات و 3 هزائم.





13- النجوم:

لم يسجل اللاعبون الأجانب في صفوف فريق النجوم أي أهداف بينما استقبل هدفًا وحيدًا من أجانب المنافسين، وحال احتساب النتائج وفقًا لهذا الهدف سيتواجد الفريق في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة من 12 تعادل وهزيمة وحيدة.





14- المصري:

سيتواجد فريق المصري البورسعيدي في المرتبة الرابعة عشر برصيد 10 نقاط من 9 مباريات، حيث سجل لاعبوه الأجانب 3 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف، وحال احتساب هذه الأهداف فقط، سيكون حقق انتصارين و4 تعادلات و3 هزائم.





15- المقاولون العرب:

المركز الخامس عشر سيكون محجوزًا للمقاولون العرب برصيد 10 نقاط حيث أنه سجل هدفين بأقدام اللاعبين الأجانب واستقبلت شباكه 6 أهداف، حققت له انتصارين و4 تعادلات و6 هزائم.





16- الجونة:

لم يستفيد فريق الجونة من المحترفين الأجانب ضمن صفوفه حيث لم يسجلون له أي أهداف، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف، وحال احتساب هذه الأهداف فقط سيحتل الفريق المركز الـ16 برصيد تسعة نقاط من 9 تعادلات و4 هزائم.





17- الداخلية:

حال احتساب اهداف الاجانب فقط سيحتل فريق الداخلية المركز الـ17 برصيد 9 نقاط من 13 مباراة، حيث سجل محترفي الفريق الشرطي هدف وحيد واستقبلت شباكه 6 أهداف حققت له انتصار وحيد و6 تعادلات و6 هزائم.





18- الأهلي:

فريق الأهلي "حامل اللقب" وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري، سيتواجد في المركز الأخير حال احتساب النقاط وفقًا لأهداف الاجانب فقط، حيث سجل محترفي الفريق الأحمر 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، وبهذا سيكون حقق انتصارين وتعادلين وهزيمتين ليتذيل الترتيب برصيد 8 نقاط.