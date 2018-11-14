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الكشف الطبي على الخيول المشاركة في البطولة الدولية للفروسية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:20 م
الكشف الطبي على الخيول المشاركة في البطولة الدولية للفروسية
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علي نبوي
 

بدأ منذ قليل الكشف الطبي على الخيول المشاركة في البطولة الدولية للفروسية المقرر أن تبدأ غدا الخميس وتستمر حتى يوم السبت ١٧ من الشهر الجاري وذلك على ملاعب مركز رباب للفروسية.

ويعتبر الكشف الطبي من أهم النقاط التي يركز عليها الاتحاد الدولي للفروسية وخاصة في البطولات الدولية حيث يتم التأكد من قدرة الخيول على المشاركة في منافسات البطولة كما يتم التأكد أن الخيول قد تم تطعيمها من الأمراض التي تصاب بها الخيول.

وضمت لجنة الكشف الطبي الأطباء البيطريين المصريين دكتور أشرف القلا و الدكتور محمد عبد العزيز والدكتور حاتم ستين والدكتور حافظ نوح بالإضافة للطبيب المعالج الهولندي سباستيان دون الكير والحكم الأجنبي المعين من الاتحاد الدولي للفروسية نجيب شامي .

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