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غدا.. انتخاب رئيس ونائب رئيس إتحاد الطلاب بجامعة القاهرة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:06 م
غدا.. انتخاب رئيس ونائب رئيس إتحاد الطلاب بجامعة القاهرة
جامعة القاهرة - أرشيفية
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آية حمروشي
 
يُسدل غدًا الخميس 15 نوفمبر الجاري، الستار عن انتخابات طلاب جامعة القاهرة بانتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات الطلابية، وذلك بانتخاب رئيس ونائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة 

وتتم عملية الانتخاب بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالب وطالبة يمثلون رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، وبحضور رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت واللجنة المشرفة علي الانتخابات، وذلك الساعة 11.30 صباحا بمسرح كلية الحقوق بالجامعة، كما يتم انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان الطلابية العليا، وعددها 7 لجان، هي لجنة الأسر، اللجنة الثقافية، واللجنة الرياضية، واللجنة الفنية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الجوالة، واللجنة العلمية.

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