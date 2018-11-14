"عيني فداء مصر".. أبرز 4 تصريحات مؤثرة للبطل الراحل ساطع النعماني

خيم الحزن على مصر فجر اليوم الأربعاء، بعد فقدانها بطلًا من رجالها البواسل، حيث توفي العقيد ساطع النعماني، في مستشفى سانت ماري بالعاصمة البريطانية لندن، أثناء رحلة علاجه هناك.





ويعد "النعماني" من أبرز أبطال الجيش الذين وقفوا للإرهاب بالمرصاد، فكان ضحية استهدفتها جماعة الإخوان في ميدان النهضة بما تسبب في فقدانه لبصره خلال أحداث بين السرايات.





وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز التصريحات التي أدلى بها العقيد الراحل ساطع النعماني، البطل المفعم بحب الوطن والوفاء له، وذلك خلال السطور التالية.





عيني فداء مصر

كان أكثر التصريحات المؤثرة للعقيد البطل الراحل، أثناء حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2015 م الماضي، وذلك حينما قال:"عيني فداء مصر"، ثم أهدى الرئيس قلادة تحمل دمه تعبيرًا عن حبه لوطنه، ليقبل "السيسي" رأسه تقديرًا لتضحياته في سبيل الوطن.





إوعوا تفقدوا الثقة في رجالتكم

وفي رسالة مؤثرة وجهها خلال بعثة حج أسر الشهداء ومصابي الجيش والشرطة بالأراضي المقدسة خلال العام الماضي، طمأن "النعماني" الشعب المصري قائلًا:"متحافوش رجالة القوات المسلحة والشرطة قادرين على حماية كل شبر في مصر مهما تعرضوا لمصاعب، إوعوا تفقدوا الثقة في رجالتكم".





نعد الشعب أننا لن نترك أي أحد يمسهم بسوء

وفي تصريحات له بعد لقائه برئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، عام 2014م، قال ساطع النعماني موجهًا رسالته إلى زملائه في المهنة:"نعمل بمهنة ثوابها عند ربنا.. انزل من بيتك وانت عايز تستشهد، وجميعًا نفكر بهذا الأمر.. وهناك مرحلة أخرى لعلاجي بعد 4 أشهر".





ثم استكمل تصريحه موجهًا حديثه للشعب المصري كافة:"نعد الشعب أننا لن نترك أي أحد يمسهم بسوء".





أرى بعيون المصريين

وفي تصريحات مؤثرة له أدلى بها بعد عودته من رحلة العلاج بسويسرا، كان "النعماني" قد علق على فقدانه لبصره إثر الأحداث الإرهابية التي شهدها قائلًا:"إن كنت فقدت بصري إلا أنني لم أفقد بصيرتي، فأنا الآن أرى بعيون المصريين وعيون زوجتي وطفلي الوحيد ياسين".



