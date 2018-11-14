محمود علاء "المُدافع - الهداف".. أرقام "مُذهلة" في الدوري المصري وحظ "سيئ" مع أجيري





واصل الدولي المصري محمود علاء مدافع الزمالك تألقه مع الفارس الأبيض في الموسم الحالي، ونجح في اعتلاء صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 8 أهداف، وذلك بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في شباك حرس الحدود خلال مباراة الجولة الثالثة عشر للمسابقة والتي انتهت بفوز الأبيض 2-1.





رغم تألقه اللافت للأنظار والعروض القوية التي يقدمها مع الزمالك هذا الموسم، بالإضافة للإمكانيات الفنية والبدنية العالية التي يتمتع بها، إلي أنه لم يحظي بثقة المكسيكي "أجيري" مدرب منتخب مصر الذي رفض ضمه لقائمة الفراعنة المستدعاة لمواجهة منتخب تونس مساء الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام محمود علاء مع الزمالك في الدوري الممتاز هذا الموسم:-





- خاض محمود علاء 10 مباريات مع الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم بدأها جميعًا ضمن التشكيل الأساسي للفارس الأبيض، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية له (900 دقيقة لعب).





- بلغ إجمالي تمريرات محمود علاء في الدوري المصري (445 تمريرة)، منها (381 تمريرة صحيحة)، بينما وصل عدد التمريرات الطولية له (71 تمريرة)، منها (30 تمريرة صحيحة)، أما التمريرات القصيرة بلغت (371 تمريرة) منها (349 تمريرة صحيحة)





- نجح محمود علاء في استعادة الكرة (53 مرة)، واستخلص الكرة بشكل صحيح (106 مرة)، وقام بالضغط وإبعاد الكرة (21 مرة)، وقام باعتراض الكرة (18 مرة)، بينما قام باعتراض الكرة وإبعادها (69 مرة)، ونجح في استخلاص الكرة من ضغط (8 مرات)، بينما استطاع اعتراض الكرة واستخلاصها (37 مرة).





- فقد مدافع الزمالك الكرة تحت ضغط الخصم (مرتين)، وخسر الكرة (6 مرات)، وفشل في استخلاص الكرة من ضغط (4 مرات)، ونجح في تنظيف منطقة جزاءه من الكرات الخطيرة (8 مرات).





- استقبل محمود علاء الكرة (330 مرة)، وأخطئ في استلام الكرة مرة وحيدة، بينما فاز مدافع الزمالك بـ8 التحامات هوائية و فشل 3 مرات، وأنقذ فريقه من 9 هجمات خطيرة





- إجمالي العرضيات التي قام بها محمود علاء (3 عرضيات) منها اثنين فقط صحيحتين، بينما قام بمراوغة وحيدة صحيحة، وصنع 3 فرص لزملائه.





- حصل محمود علاء على 7 أخطاء وارتكب 15 خطاءًا منها خطأ وحيد في الثلث الدفاعي، وحصل على إنذارين.





- بلغ عدد محاولات "علاء" على المرمي (16) محاولة منها (9 ) محاولات صحيحة على المرمي.





- نجح محمود علاء في تسجيل 8 أهداف يتربع بها على قمة ترتيب هدافي الدوري الممتاز، أحرز منها هدفين بالرأس و6 أهداف بالقدم اليمني، وسجل 5 ركلات جزاء خلال مبارياته مع الزمالك في الدوري.





- توقيت تسجيل "علاء" للأهداف بالدقائق جاء كالتالي:





• 0 – 15 دقيقة .. هدف وحيد

• 30 – 45 دقيقة .. 3 أهداف

• 45 – 50 دقيقة .. هدفين

• 75 – 90 دقيقة .. هدفين





- لعب محمود علاء مباراتين مع الزمالك في كأس مصر بواقع (210 دقيقة لعب)، وسجل هدفًا وحيدًا.



