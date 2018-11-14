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نتنياهو يتولى حقيبة وزارة الدفاع

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:41 م
نتنياهو يتولى حقيبة وزارة الدفاع
بنيامين نتنياهو
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وكالات
 
أعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية يونتان أوريخ، أن بنيامين نتنياهو سيتولى في هذه المرحلة حقيبة وزارة الدفاع.



وقال الناطق، إنه ليس هناك حاجة للتوجه إلى انتخابات مبكرة في هذه الفترة الأمنية الحساسة، ويمكن للحكومة أن تكمل أيامها، وفقاً لما ذكرته وكالة "معاً" الإخبارية.

بدورها دعت رئيسة كتلة "البيت اليهودي" شولي معلم، بعد استقالة ليبرمان وقراره انسحاب حزبه "إسرائيل بيتنا" من الائتلاف الحكومي، إلى تعيين رئيس كتلة حزبها نفتالي بينت وزيراً للدفاع.

وقالت: "بدون حقيبة الدفاع لن يستمر البيت اليهودي شريكاً في الحكومة"، وبالتالي في حال نفذ "البيت اليهودي" تهديده بالانسحاب من الائتلاف الحكومي سيصبح ائتلاف نتانياهو ضيقاً ومن السهل الضغط عليه وتبكير الانتخابات.
المزيد عن: يتولى وزارة بنيامين نتنياهو الدفاع استقالة ليبرمان
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