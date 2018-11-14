ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كايلي جينر تزين غلاف مجلة "ELLE" في عددها الجديد

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:26 م
كايلي جينر تزين غلاف مجلة ELLE في عددها الجديد
صورة أرشيفية
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

ظهرت نجمة تليفزيون الواقع الشابة كايلي جينر  على غلاف مجلة ELLE بنسختها للشتاء والخريف، في عددها الجديد الصادر لشهر سبتمبر الجاري.

 

وفي حوارها مع المجلة، نفت كايلي الشائعات التي ترددت حول ارتباطها رسميا بصديقها ووالد طفلتها مغني الراب، سكوت ترافيس.

 

وظهرت كايلي بجلسة التصوير التي أجرتها للمجلة بمجموعة من الإطلالات الشتوية الجديدة من تصميمات ماركة دي لارينتا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
-
x
15:00
-
مستقبل قابس
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 6:10:00 PM