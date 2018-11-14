كايلي جينر تزين غلاف مجلة "ELLE" في عددها الجديد

ظهرت نجمة تليفزيون الواقع الشابة كايلي جينر على غلاف مجلة ELLE بنسختها للشتاء والخريف، في عددها الجديد الصادر لشهر سبتمبر الجاري.

وفي حوارها مع المجلة، نفت كايلي الشائعات التي ترددت حول ارتباطها رسميا بصديقها ووالد طفلتها مغني الراب، سكوت ترافيس.

وظهرت كايلي بجلسة التصوير التي أجرتها للمجلة بمجموعة من الإطلالات الشتوية الجديدة من تصميمات ماركة دي لارينتا.