الهلال الأحمر الاماراتي يوقع آلية توزيع المساعدات الانسانية بتعز

وقع الجانب الاماراتي ممثلا بالهلال الاحمر مع السلطات المحلية في تعز اليوم اتفاقية حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية في المحافظة .





واكد وكيل محافظة تعز أن الهلال الاحمر الإماراتي يقدم نموذج ايجابي في الجانب الإغاثي وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال تلمس حاجة المواطن التعزي والتخفيف من معاناته..مشيداً بدور الهلال الأحمر الإماراتي ودعمه لمدينة تعز في الجانب التنموي والإغاثي .





وخلال توقيع الإتفاقية قدم مندوب الهلال الأحمر الإماراتي شرح مفصل عن آلية عمل توزيع المساعدات الإنسانية من خلال الدراسة في المناطق الأمس حاجة للمساعدات، وتسليم نسخه من كشوفات الاسماء والمناطق التي سبق استهدافها في مديرية المظفر وكذا المناطق الجديده المستهدفه التي ستشملها الإغاثة.