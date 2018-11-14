'الوطنية للصحافة' توافق على تسويات ديون المؤسسات القومية (صور)









أعلن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، موافقة الهيئة على تسويات الديون التي قامت بها بعض المؤسسات الصحفية مع الجهات الدائنة، بعد الحصول على أفضل المزايا لسداد الدين، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالجداول الزمنية للسداد في الأوقات المحددة.





وقال خاال مؤتمر صحفي للهيئة، اليوم، إنها قررت مراجعة موقف الأصول غير المستغلة في المؤسسات الصحفية القومية، والمقترحات المُقدمة من المؤسسات لاستثمارها، والبدء في تنفيذ بعض المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المؤسسات، وزيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وسداد الديون المستحقة.



