إعادة هيكلة وتخصيص صالة كبرى للإصدارات.. 'الوطنية للصحافة' تنتفض للمؤسسات القومية (صور)









قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة قررت تنفيذ إعادة هيكلة وتأمين المواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى للأمن القومي في مصر، لتطوير محتواها التحريري وتحقيق انتشارها على نطاق واسع، وتأمينها التام ضد أي محاولات الاختراق.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة، اليوم، أن الهيئة قررت تخصيص صالة كبرى لسائر الإصدارات القومية لأول مرة في معرض الكتاب القادم، بمناسبة مرور 50 عاماً على فعالياته، واستثمار تلك المناسبة العالمية والدولية في الترويج للثقافة المصرية العريقة الممتدة منذ فجر التاريخ، وإقامة الندوات والفعاليات التي يشارك فيها كبار الكتاب والصحفيين، وعرض مختلف الإصدارات والكتب والمحتوى التاريخي والثقافي للصحف القومية، الذي يعتبر شاهداً أميناً على مختلف المراحل التي مرت بها مصر.





وأكد أنها قررت دراسة الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات الصحفية في الشهور القادمة، وبحث سبل تمويلها، لتحقيق أقصى درجات انتظام العمل والإنتاج، وتدبير احتياجات العاملين.





وشدد رئيس الهيئة، على أنه ستقوم باستطلاع رأي المؤسسات الصحفية في كيفية المساهمة في منتدى الشباب الدولي للعام القادم، وتقديم المقترحات للجهات المعنية بتنظيم المنتدى لدراستها وبحث مدى إمكانية الاستفادة منها، تقديرًا للجهود الرائعة للقائمين على المنتدى، والتي أسفرت عن تقديم صورة مشرفة للشباب المصري، ودوره الفعال في التفاعل مع قضايا الشباب في العالم، واعتبار مصر قائدة في هذا المجال.



