محامي متجمهري واقعة "عفروتو" يدفع ببطلان الضبط والتحريات

بدأت محكمة جنح المقطم "طوارئ" برئاسة المستشار أحمد دبوس، المتعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 102 متهمين بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، احتجاجا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.





ودفع المحامي حماد حماد، دفاع المتهمين ببطلان إجراءات القبض والتفتيش و أمر الضبط والإحضار لصدوره عن تحريات منعدم، لبطلان التحريات لانعدامها وكونها مكتبية، وانتفاء أركان الجرائم المسندة في حق المتهمين، وشيوع الاتهام وعدم معقوليه حدوث تصور الواقعة وانعدام صلة المتهمين بالاحراز.





كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد أمرت بإحالة المتهمين من أقارب وذوي المجنى عليه، محمد عبد الحكيم عفروتو، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم.





ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.



