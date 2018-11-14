خالد حنفي يطالب بإنشاء بورصة سلعية عربية للتغلب على نقص الغذاء بالدول العربية





أعلن الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية ان نحو 33 مليون مواطن عربي يعانون نقص التغذية في الوطن العربي وان انتشار هذا المرض في العديد من الدول العربية يفوق المعدل العالمي وللتغلب علي قضية نقص الغذاء بالوطن العربي ضرورة انشاء بورصة سلعية عربية يديرها القطاع الخاص لانه يساهم بنحو 75% من الناتج المحلي الاجمالي بالدول العربية.





جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الامن الغذائي اليوم ( الاربعاء ) بأمارة الفجيرة بدولة الامارات تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلي وحاكم امارة الفجيرة وشهده الشيخ محمد بن حمد محمد الشرقي ولي عهد امارة الفجيرة والسفير احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية والدكتور ثاني بن احمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بالامارات وخليفة خميس مطر الكعبي رئيس غرفة وتجارة وصناعة الفجيرة والدكتورة جيهان صالح مستشار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع وزارتي البيئة والامن الغذائي بالامارات وغرفة تجارة الفجيرة والامانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الاغذية والزراعة (الفاو)





وقال ان مشكلة الامن الغذائي العربي تتمثل اغلبها في مشاكل الانتاج والتوزيع وادارة اللوجيستيات موضحا ان فاقد الغذاء في سلسلة اللوجيستيات من الانتاج الي المستهلك يتراوح مابين 30% الي 40% من اجمالي انتاج الوطن العربي من الغذاء وانه ضرورة زيادة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة بالدول العربية واقامة تحالفات استراتيجية عربية متكاملة





واكد علي ضرورة تحسين الانتاج والاستخدام الامثل للموارد الزراعية اضافة الي استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة الذكية وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه علي استخدام العلم وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تطوير الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين برامج التنمية الريفية واعتماد الحلول المستدامة لمستقبل الزراعة والامن الغذائي في المنطقة العربية





وقام الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد امارة الفجيرة بتكريم الدكتور خالد حنفي نظرا لجهوده في امانة اتحاد الغرف العربية











