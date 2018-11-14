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الذهب نحو أقل من 600 جنيه.. تعرف على أسعار الأعيرة اليوم

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:15 م
الذهب نحو أقل من 600 جنيه.. تعرف على أسعار الأعيرة اليوم
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أحمد فشير
 
يواصل الذهب على الصعيدين الدولي والمحلي، التراجع، خلال الفترة الحالية، في ظل الارتفاع الذي يشهده الدولار وعملات أخرى.

وفي السوق المحلية، تشهد أسعار الذهب تراجعًا مستمرًا، حيث تنخفض أسعار المعدن الأصفر دون الـ 600 جنيه، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 3 شهور، في ظل تأثر كبير بالانخفاض الذي يشهده سعر الأوقية على الصعيد العالمي. 

وتأتي أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، سجل عيار 21 سعر 603 جنيهات، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 517 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى نحو 689 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 4824 جنيهًا.

وبلغ سعر الأوقية 1202 دولارًا.
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