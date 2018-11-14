ماذا قدم علي ماهر مع سموحة (تقرير)

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة قبول استقالة علي ماهر المدير الفني للفريق السكندري، وتم الاتفاق مع طارق يحيي مدرب بتروجيت السابق لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة القادمة.





وتقدم علي ماهر باستقالته من تدريب سموحة بسبب إجراء إدارة النادي تغيير في تشكيل الجهاز الطبي للفريق دون علمه.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب علي ماهر مع سموحة بعد استقالته:-





1- تولى علي ماهر القيادة الفنية لفريق سموحة في 30 أبريل الماضي، وبدأ مهمته رسميًا مع الفريق السكندري بعد إنتهاء الموسم الماضي، واستمر على رأس الجهاز الفني للفريق لمدة (198يومًا) تقريبًا.





2- قاد علي ماهر فريق سموحة في 14 مباراة رسمية في مختلف البطولات ( 13 بالدوري – 1 بكأس مصر)، فاز في 5 مباريات بنسبة (36%)، وتعادل في 8 مباريات (57%)، بينما خسر مباراة وحيدة بنسبة (7%).





3- أول مباراة خاضها سموحة تحت قيادة "ماهر" كانت ضد مصر المقاصة في الدوري الممتاز بتاريخ 3 أغسطس الماضي، وفاز الفريق السكندري 2-1.





4- سجل لاعبو سموحة تحت قيادة علي ماهر 20 هدفًا بمعدل (1.43 هدف لكل مباراة)، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا بمعدل (1.07 هدف لكل مباراة).





5- أكبر انتصار حققه علي ماهر مع سموحة كان بنتيجة 3-1 على حساب الاسماعيلي، أما الهزيمة الوحيدة التي تلقاها الفريق تحت قيادته كانت أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة للدوري.





6- استخدم علي ماهر 25 لاعبًا خلال قيادته لفريق سموحة، ويعتبر الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد أبوجبل الأكثر مشاركة تحت قيادته ولعب كل منهما 13 مباراة، بينما حسام حسن "هداف" الفريق في عهده بـ7 أهداف.





7- محمد حمدي زكي أفضل صانع أهداف في سموحة خلال عهد "علي ماهر" وصنع 3 أهداف.





8- قاد "ماهر" سموحة للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 13 مباراة بواقع (4 انتصارات – 8 تعادلات – هزيمة وحيدة – أهداف له 17 – أهداف عليه 13).





9- تأهل سموحة تحت قيادة "علي ماهر" لدور الـ16 ببطولة كأس مصر بعدما تخطي فريق الألومونيوم في دور الـ32 للبطولة، وينتظر مواجهة الاتحاد السكندري.





10- آخر مباراة خاضها سموحة تحت قيادة علي ماهر كانت ضد فريق الجونة في الجولة الـ14 من الدوري المصري، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



