'الصحفيين' تتقدم بمذكرتين لـ'علي عبدالعال' ووزير الشباب ضد رئيس نادي الزمالك

تقدمت نقابة الصحفيين، اليوم، بمذكرتين للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضد رئيس نادي الزمالك.









وطالبت النقابة في مذكرتيها لرئيس البرلمان ووزير الشباب، بتمكين الزملاء من ممارسة حقوقهم في دخول النادي كأعضاء عاملين، بعد منع أمنه ومجلس إدارته الزملاء من الدخول، بالإضافة إلى أخذ التعهد اللازم على النادي بهدم منع الزملاء.





وكانت أزمة وقعت بين نادي الزمالك ونقابة الصحفيين، بعد منع أمن النادي الزملاء من الأعضاء العاملين بالنادي من الدخول، وقام بالاعتداء عليهم وسرقة هواتفهم المحمولة، وحررت النقابة المحاضر اللازمة بقسم العجوزة، بالإضافة إلى تقديمها ببلاغ للنائب العام بذات الشأن.



