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الحكومة الأمريكية تسجل عجزًا بقيمة 100 مليار دولار

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:58 م
الحكومة الأمريكية تسجل عجزًا بقيمة 100 مليار دولار
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وكالات
 

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، بيانات جديدة تفيد بأنَّ حكومة الولايات المتحدة سجلت عجزًا يقدر  بـ100 مليار دولار خلال شهر أكتوبر، أول شهر بالسنة المالية الجديدة، والذي جاء متوافقًا مع توقعات المحللين.

 

وذكرت وزارة الخزانة أنَّ الإنفاق سجل ارتفاعًا بقيمة 18% مقارنة مع العام الماضي إلى 353 مليار دولار في أكتوبر، فيما ارتفعت الإيرادات 7% مسجلة 253 مليار دولار.

 

وبهذا يبلغ حجم لعجز 110 مليارات دولار الشهر الماضي، مقابل 111 مليار دولار في أكتوبر 2017.

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