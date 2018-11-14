"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية للكشف على عمال مصنع تعبئة اسطوانات البتوجاز بالأقصر

نظمت أمانة العمال بحزب مستقبل وطن، بمحافظة الأقصر قافلة طبية، بمصنع البوتاجاز بمدينة الطود، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، لفحص العمال والكشف الطبي عليهم.



وأوضح الحزب، في بيان له، أن أمانة العمال قامت بإعداد خطة عمل متكاملة تستهدف رعاية العمال من شتي الجوانب ولذلك فكان هناك ضرورة قوية تجاه تنظيم قافلة طبية لتوفير الخدمات الصحية للعمال هذا بخلاف دور الأمانة في تطوير مهارات العمال والسعي إلي تحقيق مقترحاتهم حول تطوير آليات العمل والنهوض به.



وأشار البيان إلي أن القافلة نجحت في فحص 200 عامل بمصنع البوتاجاز بمدينة الطود وسوف يتم تنظيم قوافل طبية مماثلة بمصنع السكر بأرمنت وبالمنشآت والهيئات الحكومية.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد العماري أمين لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن في محافظة الأقصر، أن الحزب يسير علي خطي الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي رسم خارطة مصر للقضاء علي الأمراض من خلال إقامة الكثير من المشروعات الصحية ووضع منظومة الصحة في عقل ووجدان الدولة.



وأضاف أن الحزب قام بتنظيم الكثير من المبادرات الصحية التي استهدفت فحص السيدات للكشف عن الحالات المصابة بسرطان الثدي وكذلك فحص المواطنين للكشف عن مصابي فيروس سي.