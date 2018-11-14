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الأحد المقبل.. تشغيل أول أكاديمية فنية في مجال الأمن الإلكتروني بعمان

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:30 م
الأحد المقبل.. تشغيل أول أكاديمية فنية في مجال الأمن الإلكتروني بعمان
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نيفين سمير
 


يبدأ الأحد المقبل بمقر كلية التقنية العليا بمسقط تشغيل أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 48 المجيد، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، والأكاديمية هي أحد مشاريع الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وتعد أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم أول أكاديمية تدريبية فنية متخصصة في مجال أمن تقنية المعلومات والأمن السيبراني والإلكتروني في السلطنة، حيث يأتي إنشاؤها تماشياً مع توجهات السلطنة في تعزيز أمنها الإلكتروني من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفدها بالخبرات العالمية.

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