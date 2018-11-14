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أحمد سعيد يعود للظهور الإعلامي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:21 م
أحمد سعيد يعود للظهور الإعلامي
أحمد سعيد
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علي شحاتة
 
يعود الإعلامي أحمد سعيد مقدم برنامج "كلام في الكورة" للظهور على الفضائيات مساء اليوم الأربعاء، بعد فترة توقف استمرت ما يقرب من شهرين. 

ومن المقرر أن يناقش البرنامج عدد من القضايا الهامة، وفي مقدمتها لقاء الأهلي والترجي في تونس، والكواليس التي سبقت المباراة النهائية وأسباب خسارة الأهلي للنجمة الإفريقية التاسعة، بالإضافة إلى انفرادات تتعلق بصفقات الأهلي في المريكاتو الشتوي، وموقف لجنة الكرة بالنادي.

ويبث البرنامج في تمام العاشرة مساءاً، على فضائية الرافدين تردد V 11430 على النايل سات.

المزيد عن: قناة الرافدين البث الفضائي اخبار الرياضة اليوم احمد سعيد
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