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النفط الكويتي يتراجع 2.61 دولار للبرميل

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:24 م
النفط الكويتي يتراجع 2.61 دولار للبرميل
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نيفين سمير
 

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.61 دولار أمس الثلاثاء، ليبلغ 67.25 دولار؛ مقابل 69.86 دولار للبرميل يوم الاثنين الماضي؛ وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالمياً، تهاوت أسعار النفط بأكثر من 7% عند تسوية تعاملات أمس، ليتراجع "نايمكس" لأدنى مستوى في عام، بعد تقرير أوبك الشهري وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجع الخام الأمريكي للجلسة الـ 12 على التوالي ليستمر في تحقيق أطول سلسلة خسائر يومية على الإطلاق مع مخاوف تباطؤ الطلب وسط زيادة المعروض النفطي.

وأعلنت أوبك ارتفاع إنتاجها النفطي بمقدار 127 ألف برميل يومياً خلال أكتوبر الماضي، فيما خفضت المنظمة تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على الخام خلال العامين الحالي والمُقبل؛ للشهر الرابع على التوالي.

ومع مخاوف تباطؤ الطلب على النفط، حذرت أوبك من تخمة معروض الخام من خارجها في العام المقبل.

كما تعرض الخام للضغط أيضاً مع دعوة الرئيس الأمريكي أوبك والسعودية في تغريدة عبر "تويتر" لعدم خفض إنتاج النفط.


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