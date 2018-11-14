ضبط 20 جوال سكر أبيض مجهول المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط السلع مجهولة المصدر، ومكافحة الغش التجاري، والمنشآت بدون ترخيص، والسلع التموينية المدعمة، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق، والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، تحقيقًا للانضباط في القطاع التمويني.



وأسفرت الحملة عن ضبط "م ل م - 40 عاما" المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص " كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تعبئة السلع الغذائية مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.



وضبط عدد 20 جوال سكر أبيض بإجمالي وزن 1 طن مجهول المصدر وغير مصحوبة بثمة مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها وعدد 1120 عبوة سكر معبأ منتج نهائي غير مطابق للمواصفات معد للبيع.

