محمود الخطيب يحدد سيناريوهات إنقاذ الأهلي مع كارتيرون ويوسف

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا غدًا الخميس مع كل من باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، ومحمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وذلك لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة، في ضوء التقارير الفنية والإدارية والطبية التي كان قد طلبها رئيس النادي عقب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .





ويشهد الاجتماع تحديد احتياجات الجهاز الفني خلال الفترة القادمة، وتصوره للمرحلة المقبلة، في ظل بدء الفريق لمنافسات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.



