نشرة أخبار الظهيرة.. تحطم طائرة عسكرية أمريكية في ولاية تكساس.. وإخماد حريق شقة سكنية في مدينة نصر

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها، تحطم طائرة عسكرية أمريكية في ولاية تكساس، إخماد حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر بدون وقوع إصابات.

"الحكومة": الثلاثاء المقبل إجازة رسمية للعاملين بمناسبة المولد النبوي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، قراراً بأن يكون الثلاثاء المقبل، الموافق 12 من ربيع الأول عام 1440 هجرية، إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وكيل العلميين:لجنة القيد قبلت 1200 عضو جديد

قال المهندس الجيولوجي محمد غريب، وكيل نقابة العلميين رئيس لجنة القيد، إن اللجنة اجتمعت بعضوية الدكتور أمان سعد والجيولوجي أحمد سعيد ومقررها الجيولوجي عبدالله نصار، حيث راجعت اشتراكات الأعضاء الجدد من حيث مطابقتها لقوانين ولوائح النقابة ومن تنطبق عليهم شروط العضوية بالنقابة والتصديق على صحة العضوية.

"رعد وسيول وشبورة كثيفة".. "الأرصاد" تكشف كواليس التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض حاد وتدريجي في درجات الحرارة ستحدث خلال الساعات المقبلة، وذلك بعدما تصل درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية، مشددًا على كون مصر ستشهد في هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار على مستوى الأرصاد الجوية.

تحطم طائرة عسكرية أمريكية في ولاية تكساس

تحطمت طائرة تدريب عسكرية أمريكية من طراز "تي-38" (تالون)، اليوم الأربعاء، بالقرب من قاعدة لافلين الجوية في ولاية تكساس.

التشيك تنضم لدول أوروبية رافضة لميثاق الهجرة

انضمت الجمهورية التشيكية اليوم الأربعاء إلى دول الاتحاد الأوروبي الرافضة ميثاق الأمم المتحدة لتنظيم معاملة المهاجرين في جميع أنحاء العالم.

إخماد حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر بدون وقوع إصابات

استطاع رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.