أبرزها "توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائري".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها،الثلاثاء المقبل إجازة رسمية للعاملين بمناسبة المولد النبوي، الجيش اليمني يسيطر على المداخل الجنوبية والشرقية بالحديدة.

الثلاثاء المقبل إجازة رسمية للعاملين بمناسبة المولد النبوي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، قراراً بأن يكون الثلاثاء المقبل، الموافق 12 من ربيع الأول عام 1440 هجرية، إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

أمطار رعدية وسيول في هذه المحافظات اليوم الأربعاء

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية، تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتكون متوسطة الشدة على شمال الصعيد.

كما توقع الخبراء أن يسود طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الجيش اليمني يسيطر على المداخل الجنوبية والشرقية بالحديدة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، الأربعاء، من تأمين عدد من مباني المؤسسات الحكومية والتجارية والشركات في حي الربصة وأحياء مجاورة جنوب غربي مدينة الحديدة.

وأحكمت ألوية العمالقة سيطرتها على المداخل الجنوبية والشرقية للمدينة، كما تمكنت من تطهير منشآت تعليمية ومؤسسات حكومية وعدد من الشركات التجارية، بينها شركة العليمي ومخازن التبريد وشركة الحمادي، وقامت بتأمينها بعد تحريرها من الانقلابيين.

كذلك تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث قتل العشرات من قناصة الحوثيين الذين كانوا يعتلون أسطح المباني ويتمترسون داخل اللوحات الإعلانية في الشوارع والمحال التجارية.

توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائري إثر حادث تصادم سيارتين

انتشرت كثافات مرورية إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق من الواحات حتى الصحراوي وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائري بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.