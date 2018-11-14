ماذا يقول التاريخ عن مواجهات مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا؟





يخوض المنتخب المصري بقيادة مدربه المكسيكي "أجيري" مواجهة صعبة ضد نظيره منتخب تونس، مساء الجمعة الموافق 16 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2019".





ونجح المنتخبان المصري والتونسي في حسم تأهلهما رسميًا إلي بطولة أمم إفريقيا 2019 منذ الجولة الماضية، حيث يتصدر منتخب تونس المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 9 نقاط.





تاريخ مواجهات منتخب مصر مع نظيره التونسي يُرجح كفة "نسور قرطاج" قبل موقعة "برج العرب" مساء الجمعة، حيث تقابل المنتخبان 39 مرة طوال تاريخهما حقق منتخب الفراعنة الفوز في 12 مباراة، وخسر 16 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 11 مباراة.





وتقابل منتخب مصر مع نظيره التونسي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 9 مرات خلال تاريخ مواجهاتهما، حقق الفراعنة الفوز في مباراة وحيدة، بينما فاز "نسور قرطاج" في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، وسجل "أبناء النيل" 10 أهداف في الشباك التونسية واستقبلت شباكه 13 هدفا.





وجاءت مواجهات الفراعنة مع تونس في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية كالتالي:





- 1977 .. (مصر 2 - 2 تونـس) ، (تونس 3 - 2 مصر)





- 1983 .. ( مصر 1 - 0 تونس) ، (تونس 0 - 0 مصر)





- 1991 .. ( مصر 2 - 2 تونس) ، (تونس 2 - 2 مصر)





- 2014 .. ( مصر 0 - 1 تونس) ، (تونس 2 - 1 مصر)





- 2018 .. (مصر 0 – 1 تونس)



