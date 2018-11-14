ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مخطوفو محافظة السويداء المحررون يرفعون الأسد على الأكتاف (فيديو)

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:24 ص
مخطوفو محافظة السويداء المحررون يرفعون الأسد على الأكتاف (فيديو)
الأسد
طباعة
وكالات
 

رفع سكان محافظة السويداء المحررون من أسر "داعش" الإرهابي، الرئيس السوري بشار الأسد على الأكتاف، وذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي.

 

ونشرت جريدة "الوطن" فيديو يرفع فيه عدة رجال الرئيس الأسد على أكتافهم، على خلفية زغردة النساء.

 

وبدأ المجتمعون بترديد الهتافات المؤيدة للأسد وسوريا.

 

وفي فيديو آخر يقدم أحد الحاضرين فنجانا من القهوة العربية للرئيس. وقام الرجل بتحطيم الفنجان بعد أن شرب منه الأسد، وفقا للتقاليد. وقد تم نشر الفيديو الثاني على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية.

 

وكان الجيش السوري، بمساعدة الضباط الروس من مركز المصالحة الروسي في سوريا، قد نجح، يوم 8 نوفمبر، في تحرير 19 مختطفا من أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا محتجزين منذ يوليو.

 

المزيد عن: مخطوفو محافظة السويداء المحررون سوريا بشار الأسد الاكتاف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
-
x
15:00
-
مستقبل قابس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 11:00:02 AM