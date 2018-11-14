مخطوفو محافظة السويداء المحررون يرفعون الأسد على الأكتاف (فيديو)

رفع سكان محافظة السويداء المحررون من أسر "داعش" الإرهابي، الرئيس السوري بشار الأسد على الأكتاف، وذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي.

ونشرت جريدة "الوطن" فيديو يرفع فيه عدة رجال الرئيس الأسد على أكتافهم، على خلفية زغردة النساء.

وبدأ المجتمعون بترديد الهتافات المؤيدة للأسد وسوريا.

وفي فيديو آخر يقدم أحد الحاضرين فنجانا من القهوة العربية للرئيس. وقام الرجل بتحطيم الفنجان بعد أن شرب منه الأسد، وفقا للتقاليد. وقد تم نشر الفيديو الثاني على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية.

وكان الجيش السوري، بمساعدة الضباط الروس من مركز المصالحة الروسي في سوريا، قد نجح، يوم 8 نوفمبر، في تحرير 19 مختطفا من أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا محتجزين منذ يوليو.