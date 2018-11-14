بيسكوف: العقوبات الأمريكية الجديدة تزيد من تعقيدات العلاقات الروسية الأمريكية

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن العقوبات الجديدة ستؤدي إلى تعقيد الموقف يسن موسكو وواشنطن، وبأن روسيا ستقوم بتحليل خطوات واشنطن للحد من العواقب.

وقال بيسكوف خلال مقابلى خاصة لقناة "دوجد" الروسية: "من الصعب التكهن بماهية العقوبات. هل ستؤدي العقوبات لتعقيد الموقف في العلاقات الروسية-الأميركية؟ الجواب واضح، بالطبع ستؤدي لتعقيد الموقف. هل العقوبات عامل سلبي؟ بالتأكيد. يجب النظر إلى كل شيء آخر، وتحليله، والخطوات التي ستتخذها واشنطن وما سنفعله للحد من العواقب".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات بسبب عودة القرم إلى روسيا على عدد من الشركات الروسية، بينها 3 منتجعات في القرم، بحسب ما جاء في بيان للمالية الأمريكية نشر على موقعها.

وشملت العقوبات منتجعات في القرم هي: "أي بيتري" و"دوبليور" و"ميسخور"، إضافة إلى "المشروع الجنوبي" الذي يعود لبنك "روسيا"، الذي استحوذ العام الماضي على 100 بالمئة من أسهم مصنع القرم للخمور.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليميا روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.