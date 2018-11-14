النعيمي: على كل مواطن عربي حر شريف أن يحذر من تدخلات قطر

قال رئيس تحرير بوابة "العين الإخبارية"، د. علي النعيمي، إن انتقادات ليبية شديدة وجهت لـقطر في مؤتمر باليرمو لدعم ليبيا.

ولفت النعيمي إلى أن ليبيا اتهمت الدوحة بدعم أكثر العناصر تطرفا، وساهمت في تأجيج عدم الاستقرار في ليبيا.

وأضاف: ومن هذا المنطلق لا يحق للدوحة المشاركة في المؤتمر،وهو الذي يسعى إلى دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وتابع: أبرز مثال على تدخلات النظام القطري التي تزعزع الاستقرار في جميع الدول العربية هو تعيينه مراسل قناة الجزيرة في مقديشو نائبا لرئيس الاستخبارات الصومالية.

وتساءل: كيف يتولى إعلامي مبتدئ مسؤولية قيادة الاستخبارات؟ السبب أنه موظف لدى مخابرات قطر.

وأضاف: على كل عربي شريف حريص على وطنه أن يحذر من تدخلات قطر وتحركاتها في بلاده.

وزاد: ولهذا فأنبه أشقاءنا في العراق بأن النظام القطري تعاون مع كل أعداء العراق في الماضي، وسيواصل استهداف أمن واستقرار العراق وبالذات بعد زيارات وزير خارجية قطر.