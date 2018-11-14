مدرب الأهلي: ننتظر رد مؤمن زكريا.. وهذه حقيقة رحيل كوليبالي

علق محمد يوسف المدرب العام للأهلي على عودة رمضان صبحي نجم الفريق السابق وهادرسفيلد الحالي وناقش ملف تجديد مؤمن زكريا، كما نفى رحيل وليد أزارو وساليف كوليبالي عن الفريق.

وقال يوسف في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: " نلعب دائماً على الفوز وهذا قدر من يعمل في الأهلي وحزنا عقب خسارتنا لبطولة أفريقيا ولدينا حلم للعودة لتلك البطولة ودائماً الانكسارات تبقينا أقوياء".

وأضاف: "هناك اجتماع الخميس المقبل مع الخطيب مع لجنة الكرة التي تضع السياسة كلها وسنناقش فيه أكثر من اتجاه وأتمنى أن تصب في مصلحة الفريق".

وتابع: "هناك الكثير من الملفات ستتم مناقشتها ونحن مستقرين إدارياً وتعاقداتنا مع اللاعبين انتهت".

وأردف قائلا: "منتظرين رد مؤمن زكريا على عرضنا الذي له مطالب مالية غير التي عرضت عليه وسبب تأخر تجديد عقده هو انشغالنا بالمشاركة في الكثير من البطولات الفترة الماضية".

واستطرد قائلا :"أزارو مازال متبقي في عقده موسمين وكوليبالي تعاقدنا معه قريبا ولا صحة لرغبتنا في الإستغناء عنه".

وواصل يوسف حديثه: "أنا تحت أمر الأهلي ولجنة الكرة ولا نعلن عن رغبتنا في وسائل الإعلام ويتم تطبيق اللوائح على اللاعبين".

وأضاف: "زودت عدد ساعات عملي في الأهلي حيث كنت أعمل 4 أو 5 ساعات كمدرب عام وأصبحت اعمل 9 أو 10 ساعات بعد عملي كمدير للكرة".

وعن عودة رمضان صبحي، علق يوسف قائلاً: "لا أستطيع الخوض في تفاصيل لأن ذلك يتم مناقشته في الغرف المغلقة".

واختتم يوسف تصريحاته قائلاً: "كل المباريات المقبلة عنق زجاجة وسنبدأها بمباراة الوصل والتي تعد بطولة وأتمنى التوفيق فيها".