واشنطن تعارض فكرة تشكيل جيش أوروبي

أكدت الخارجية الأمريكية تعليقا على فكرة تشكيل الاتحاد الأوروبي جيشا مستقلا تحشده الدول الأعضاء، أن الولايات المتحدة تعارض أي أعمال قد تسهم في إضعاف حلف شمال الأطلسي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت: "الناتو، مؤسسة ثابتة دعمتها حكومة الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى لسنوات عديدة، ولا نريد إضعافها".

كما أشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الفرنسى جان إيف لو دريان، بحثا قضية تعزيز حلف شمال الأطلسي في اجتماع عقد مؤخرا على هامش فعاليات مئوية الحرب العالمية الأولى في باريس.

وتابعت: "الناتو سيصبح أقوى عندما يتحمل جميع الأعضاء مسؤولية أكبر فيه. ورأينا كيف أن الكثير من الدول تناولت هذه المسألة بجدية، حيث قدمت مساهمة كبيرة بتخصيص جزء من ناتجها القومي لتعزيز الدفاع المشترك للناتو".

وعن اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تشكيل جيش أوروبي قالت نويرت: "لدينا تحالف وثيق مع فرنسا. هي من أقدم وأهم حلفائنا، ولم يتغير شيء في هذه العلاقة".

وكان ماكرون قد اقترح تشكيل جيش أوروبي مستقل عن الناتو يستطيع الدفاع عن أوروبا "في وجه التهديدات".

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه للمقترح الفرنسي معتبرا أنه "مهين جدا"، فيما أيده بشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ذكّر كذلك، بضرورة خلق فضاء موحد من لشبونة حتى فلاديفوستوك في أقصى شرقي روسيا.