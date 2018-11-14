لقاء تامر حسني في "صاحبة السعادة" يتصدر ترند "يوتيوب" (فيديو)





تصدر لقاء النجم تامر حسني، مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وسجلت الحلقة الأولى للقاء الذي تمت إذاعته على حلقتين أكثر من618,751 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 12 نوفمبر الجاري.





وتحدث تامر حسني، خلال الحلقة عن بدايات مشواره الفني، وعلاقته بوالده ووالدته، وكيفية تحقيقه حلمه ووصوله للنجومية.



