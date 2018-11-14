ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لقاء تامر حسني في "صاحبة السعادة" يتصدر ترند "يوتيوب" (فيديو)

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:13 ص
لقاء تامر حسني في صاحبة السعادة يتصدر ترند يوتيوب (فيديو)
طباعة
 

تصدر لقاء النجم تامر حسني، مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

وسجلت الحلقة الأولى للقاء الذي تمت إذاعته على حلقتين  أكثر من618,751 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 12 نوفمبر الجاري. 

وتحدث تامر حسني، خلال الحلقة عن بدايات مشواره الفني، وعلاقته بوالده ووالدته، وكيفية تحقيقه حلمه ووصوله للنجومية.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
-
x
15:00
-
مستقبل قابس
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 9:20:18 AM