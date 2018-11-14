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المقيرن يزف خبرا سارا لجماهير الاتحاد

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:17 ص
المقيرن يزف خبرا سارا لجماهير الاتحاد
اتحاد جدة
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مني شكري
 

 

أعلن نواف المقيرن، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، عن تعاقد العميد مع لاعب محلي كبير كأولى الصفقات الشتوية للفريق، لكنه لم يفصح عن اسم اللاعب.

 

وكتب المقيرن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏جماهيرنا الوفية، عاهدناكم أن نعمل على إعادة الاتحاد إلى وضعه الطبيعي".

 

وتابع: "من هذا المنطلق أزف إليكم خبر حسم التعاقد مع لاعب محلي كبير وتم التوقيع معه، وللمصلحة سنؤجل إعلان إسمه حتى الشتوية .. مبرووووك".

 

ويعيش نادي اتحاد جدة فترة صعبة تحت قيادة الكرواتي سلافين بيليتش، حيث يتزيل الفريق جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أول 9 جولات.

 

ووعد المقيرن جماهير العميد بموسم انتقالات من العيار الثقيل كنوع من تصحيح المسار والعمل على خروج النمور من منطقة الخطر.

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