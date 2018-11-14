ماجدة الرومي تنحني أمام علم مصر في الحفل الختامي لمهرجان الموسيقى العربية (صورة)
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:59 صشيماء الشاهيني
شهد الحفل الختامي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ27 الذي أحيته المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفلهارموني، بقيادة المايسترو نادر عباسي، قيام الأخيرة بالانحناء أمام علم مصر تقديرًا منها لمكانة مصر.
وبدأت الرومي، الحفل بأغنية "حي على الفلاح" من كلمات الأخوين رحبانى وألحان محمد عبد الوهاب، وتسلمت ماجدة الرومى درع تكريم والدها الموسيقار حليم الرومي.
وقدمت الرومب أغنيات "عم يسألونى" كلمات مازن كرم وألحان نور الملاح، و"عيناك" كلمات أنور سلمان وألحان وجمال سلامة.
كما قدمت "العالم لنا" كلمات ماجدة الرومى وألحان ديمترى شوستاكوفيتش، و"لون العالم" كلمات هنرى زغيب وألحان جمال سلامة.
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