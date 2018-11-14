ماجدة الرومي تنحني أمام علم مصر في الحفل الختامي لمهرجان الموسيقى العربية (صورة)

وبدأت الرومي، الحفل بأغنية "حي على الفلاح" من كلمات الأخوين رحبانى وألحان محمد عبد الوهاب، وتسلمت ماجدة الرومى درع تكريم والدها الموسيقار حليم الرومي.





وقدمت الرومب أغنيات "عم يسألونى" كلمات مازن كرم وألحان نور الملاح، و"عيناك" كلمات أنور سلمان وألحان وجمال سلامة.





كما قدمت "العالم لنا" كلمات ماجدة الرومى وألحان ديمترى شوستاكوفيتش، و"لون العالم" كلمات هنرى زغيب وألحان جمال سلامة.