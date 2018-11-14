ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"التضامن": لا نملك نفي ضم "العلاوات الخمس" للمعاشات أو إثباتها

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:23 ص
التضامن: لا نملك نفي ضم العلاوات الخمس للمعاشات أو إثباتها
غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
طباعة
نعيم يوسف
 
قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لا تملك نفي ضم "العلاوات الخمس" للمعاشات، أو إثباتها، لأن الأمر موجود أمام القضاء.

وأضاف العقبي، خلال مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن القضية متداولة في المحاكم منذ فترة، والوزارة تحترم القضاء، وتنتظر الحكم النهائي.

وأوضح المتحدث باسم التضامن، أنه إذا قرر القضاء إثبات العلاوات الخمس، ستكون الحكومة ملزمة بذلك، مشددًا على أنه لا يجوز إثبات أو نفي ذلك.
المزيد عن: وزارة التضامن غادة والي المعاشات العلاوات الخمس التضامن الاجتماعي اخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
-
x
15:00
-
مستقبل قابس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 4:00:02 AM