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إسعاد يونس تروي موقفا مضحكا لابنة تامر حسني

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:57 ص
إسعاد يونس تروي موقفا مضحكا لابنة تامر حسني
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مريم الشريف
 

كشفت الفنانة إسعاد يونس، عن موقف مضحك تعرضت له أثناء زيارتها لمنزل الفنان تامر حسني، مشيرة إلى أنها بعد أن صافحت بناته الصغار، فوجئت بأحدهما تسألها عن والدها، وأجابتها إسعاد بأنه قد سافر. 

وأشارت خلال برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC" إلى أن الطفلة داعبتها قائلة: "تامر ده بابا تاخدي حته منه".

وعلق تامر حسني: "بناتي بيهزروا معايا طول الوقت، وأنا بستغرب لأن ده اسمه آفية كوميدي".


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