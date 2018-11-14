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أحمد زاهر: علاقتي بتامر حسني أهم من الشغل

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:45 ص
أحمد زاهر: علاقتي بتامر حسني أهم من الشغل
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مريم الشريف
 

قال الفنان أحمد زاهر، إنه بدأ في الاستماع للمطرب تامر حسني منذ أغنية "شكلى هحبك ولا إيه"، لافتًا إلى أنه بعدما تعامل معه توطدت علاقتهما جدًا وأصبحا أصدقاءً فيما بعد، فضلًا عن إحياء تامر حسني، لحفل زفافه.

وأضاف خلال تقرير عرض له فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC قائلًا: هناك كيمياء بيني وبين تامر فى التمثيل، وهذا ظهر في مسلسل (آدم)، وعلاقتي به صداقة غير مبينة على مصلحة، وصداقتي به أهم من الشغل وسواء هنشتغل مع بعض أو لا إحنا أصحاب".
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