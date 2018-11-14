ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"مياه الشرب": إزالة لافتة "طه حسين" من على محطة الصرف الصحي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:08 ص
مياه الشرب: إزالة لافتة طه حسين من على محطة الصرف الصحي
محطة طه حسين للصرف الصحي
طباعة
كساب أحمد
 
قال اللواء حسن عبد الغني، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أصدر قرارًا بإزالة اللافتة التي تحمل اسم طه حسين، من على محطة للصرف الصحي.

وأضاف عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء الثلاثاء، أن إطلاق اسم طه حسين على محطة للصرف الصحي لم يكون الهدف منه الإساءة أو الإهانة لشخصه.
المزيد عن: مياه الشرب لافتة طه حسين عاجل طه حسين خبر عاجل توك شو اخبار مصر اخبار عاجلة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
-
x
15:00
-
مستقبل قابس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 2:20:05 AM