"مياه الشرب": إزالة لافتة "طه حسين" من على محطة الصرف الصحي

قال اللواء حسن عبد الغني، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أصدر قرارًا بإزالة اللافتة التي تحمل اسم طه حسين، من على محطة للصرف الصحي.



وأضاف عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء الثلاثاء، أن إطلاق اسم طه حسين على محطة للصرف الصحي لم يكون الهدف منه الإساءة أو الإهانة لشخصه.

