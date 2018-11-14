تامر حسني: لا ألوم والدي على غيابه.. وفخور بمشواري الفني













أوضح الفنان تامر حسنى، أن والده لا يزال موجودًا على قيد الحياة، داعيًا الله تعالى أن يطيل في عمره، لافتًا إلى أن غياب والده عنه في فترة طفولته كان لظروف أسرية لا يمكن له أن يلومه عليها.وأضاف حسني، خلال الجزء الثانى من لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC قائلا: "ربنا يخلى أبويا، وأفتخر بمشواري الذى بذلته وأنا بمفردي حتى استطعت الوصول للنجاح".