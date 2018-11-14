المصري يعاقب إسلام عيسى وأحمد شكري.. تعرف على السبب

قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق خصم مبالغ كبيرة من نجم الفريق إسلام عيسي لرؤية فنية وعدم الالتزام بالتعليمات في مباراة وادي دجلة الأخيرة بالدوري.

كما قرر الجهاز الفني معاقبة أحمد شكري وتغريمه هو الآخر لتعمده الحصول على الإنذار الثالث.

وكان المصري تعادل أمام وادي دجلة بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.