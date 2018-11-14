شقيق تامر حسني ينشر صورة لوالدتهما في كواليس "صاحبة السعادة"





شارك حسام حسني، شقيق النجم تامر حسني صورة تجمعه بوالدته وبالفنانة إسعاد يونس وذلك أثناء كواليس تصوير برنامج "صاحبة السعادة".





يذكر أن لقاء تامر حسني مع إسعاد يونس تم عرضه على حلقتين للبرنامج، حيث استضاف البرنامج حسني، بعد نجاحه الكبير خاصة الفترة الاخيرة ونجاح ألبومه الأخير "عيش بشوقك".





وشهدت الحلقة ردود أفعال قوية من جمهور البرنامج وجمهور تامر حسني.



