فالنسيا يبحث عن أي وسيلة للتخلص من مهاجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي فالنسيا الإسباني، يسعى للتخلص من مهاجمه الدولي البلجيكي، ميتشي باتشواي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل في شهر يناير.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فالنسيا يبحث عن تصحيح الوضع، وإنهاء إعارة المهاجم ميتشي باتشواي وعودته لناديه تشيلسي في يناير القادم.

الجدير بالذكر أن باتشواي ليس لديه بند عودة والتوقيع حتى نهاية الموسم، وهناك احتمال بحال تم اﻹتفاق بين فالنسيا وتشلسي على دفع جزء من راتب اللاعب، ولاعب يوافق على الرحيل في يناير لن يكون أي مشاكل.