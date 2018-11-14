مفاجأة سارة لعشاق مسلسل "صراع العروش"





أعلنت شبكة (إتش.بي.أو) في مقطع فيديو نشرته على الإنترنت يوم الثلاثاء أن الموسم الثامن والأخير من مسلسلها الشهير ”صراع العروش“ (جيم أوف ثرونز) سيبدأ عرضه في أبريل نيسان المقبل.





وتضمن مقطع الفيديو لقطات من المواسم السابقة لتلخيص المعارك التي حدثت بالفعل قبل المواجهة المقبلة للسيطرة على مملكة ويستروس الخيالية. ولم تكشف الشبكة عن موعد محدد لعرض المسلسل.





والمسلسل الذي نال عدة جوائز إيمي هو الأكثر مشاهدة الذي تنتجه شبكة (إتش.بي.أو) إذ يتابعه 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة وله ملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم.





وتعمل الشبكة على تطوير عدة مسلسلات تدور أحداثها في نفس العالم.





وقالت الشبكة، التي تملكها شركة (إيه.تي أند تي) في يونيو حزيران إنها وافقت بالفعل على إنتاج حلقة تجريبية لمسلسل تدور أحداثه قبل آلاف السنين من أحداث ”صراع العروش“.



